С Эльбруса спустили подававшую сигналы о помощи альпинистку с Украины

В Кабардино-Балкарии спасатели МЧС спустили с Эльбруса туристку с Украины, после того, как она подала сигнал о помощи. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В МЧС рассказали, что незарегистрированная туристка с Украины в воскресенье, 26 августа, просила о помощи, находясь на высоте 5,2 тыс. м. Для этого она использовала фонарик. С помощью него она сообщила, что не может сама двигаться. К ней были отправлены спасатели МЧС.

Как отмечается в сообщении, украинская туристка была доставлена на поляну Азау, и от дальнейшей помощи отказалась. В операции принимали участие три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и две единицы техники.



В МЧС рассказали «РИА Новости», что с альпинисткой «все нормально», и у нее нет никаких повреждений. Собеседник агентства сообщил, что украинская туристка сильно устала, и потому не могла идти.