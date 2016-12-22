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Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил перелет в Китае
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Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил перелет в Китае
Политика, 06:13
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Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил перелет в Китае

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 успешно совершил перелет. Об этом сообщает Китайская корпорация авиационной промышленности, передает агентство Xinhua.

Как отмечается в сообщении, он вылетел из аэропорта города Чжухай в южной китайской провинции Гуандун в воздушную гавань в город Цзинмэнь провинции Хубэй. В корпорации сообщили, что теперь будут проводиться тестовые испытания на воде.

В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия
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Самолет-амфибия AG600 впервые взлетел в декабре 2017 года. Во время первого своего полета он провел в небе около часа. Тогда воздушное судно вылетело из города Чжухай на берегу Южно-Китайского моря и приземлилось в аэропорту вылетела.

AG600 планируют использовать китайские военные для патрулирования. Кроме того, самолет можно использовать для тушения пожаров. Он может зачерпывать до 12 т воды, которую он способен доставить к месту тушения за 20 сек.

На борту воздушного судна могут находиться 50 человек во время морских поисковых операций. Самолет может пролететь 4,5 тыс. км. Его взлетный вес составляет 53,5 т. Длина корпуса воздушного судна — 39,3 м, размах крыла — 38,8 м.

Теги: Самолет , испытания , Китай
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