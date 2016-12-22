В Uber рассказали о планах использовать электросамокаты и велосипеды

Сервис по вызову такси Uber хочет предложить своим клиентам электровелосипеды и электросамокаты для коротких поездок в рамках своей долгосрочной стратегии. Об этом сообщил генеральный директор Uber Дара Хосроушахи, пишет The Financial Times.
По его словам, такие виды транспорта больше подходят для поездок по городу, хотя и урезают доходы водителей автомобилей, которые работают на Uber.
«Во время часа пик, очень неэффективно использовать кусок металла весом в одну тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в 10 кварталов», — заметил генеральный директор. Он отметил, что компания может поменять свою стратегию так, чтобы «клиент остался в выигрыше».
Хосроушахи заметил, что подобное решение в краткосрочной перспективе может ударить по доходу компании, которая показала в 2017 году убыток в размере $4,5 млрд. Однако, отметил он, инвесторы должны понимать, что краткосрочные потери необходимы, чтобы прийти к долгосрочному доходу.
Как отмечает The Financial Times, в феврале Uber добавила в свое приложение возможность использовать свои электровелосипеды. Для этого она в апреле 2017 года приобрела систему Jump за $200 млн, с помощью которой можно брать на прокат такие велосипеды. Электровелосипедами от Uber можно пользоваться в восьми американских городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон и Денвер. Кроме того, компания планирует внедрить их в Берлине.