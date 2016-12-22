В Москве в «Доме на набережной» вспыхнул пожар
Общество, 02:57
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В Москве в «Доме на набережной» вспыхнул пожар
В Москве в «Доме на набережной» произошел пожар. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в здании по адресу ул. Серафимовича, дом 2. Огонь вспыхнул на летней веранде на уровне 11 этажа. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли шесть человека.
Возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв.м. В МЧС отметили, что данных о пострадавших не поступало.