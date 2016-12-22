Папа римский Франциск попросил прощения за грехи церкви в Ирландии

Папа Римский Франциск попросил прощения за злоупотребления в католической церкви в Ирландии. Об этом он заявил на мессе в Дублине, сообщается на сайте Ватикана.



«Вчера (25 августа, — прим.РБК) я встретился с девятью людьми, которые стали жертвами злоупотребления властью и сексуального домогательства. Исходя из того, что они мне рассказали, я прошу у Бога милосердия за эти преступления и прошу прощения за них. Мы просим прощения за злоупотребления властью в Ирландии», — заявил Франциск. Он отметил, что также просит прощения за все сексуальные преступления совершенные членами католической церкви, как мужчинами, так и женщинами, а также за то бездействия церковных иерархов, которые ничего не сделали, когда узнали о преступлениях. Кроме того, папа римский попросил прощения за эксплуатацию детского труда.



Как сообщало в 2009 году Би-Би-Си, в Дублине был опубликован доклад, в котором сказано, что местные высшие церковные чины скрывали от верующих факт сексуального насилия над детьми со стороны священников. Всего обвинения были выдвинуты против 46 священнослужителей. Кроме того, в докладе было сказано, что государственные органы также скрывали факты педофилии со стороны церковных служителей.



Авторы доклада рассматривали период с 1975 по 2004 года. Для того, чтобы скрыть факт надругательства, священников, которые были уличены в педофилии, переводили из прихода в приход, что вело за собой увеличение число подобных случаев. Церковные власти ничего в правоохранительные органы не сообщали, ставя в приоритет репутацию, отмечают авторы доклада. По их словам, о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних знали четыре архиепископа. В докладе также указано, что полицейские полагали, что священники находятся за рамками закона, и некоторые из них направляли жалобы о случаях педофилии на рассмотрение иерархам церкви, и не проводили свое расследование.



Папа римский Франциск не первый понтифик, которые просил прощения за поступки католической церкви. Так, папа Иоанн Павел II 12 марта 2000 года публично попросил прощения за все грехи, которые совершила церковь на протяжении своей истории, в том числе за насилие в отношении лиц других конфессий, за жестокость церкви к инакомыслящим, за дискриминацию женщин.