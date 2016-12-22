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Глава ОКБ рассказал о будущем кредитном рейтинге россиян
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Глава ОКБ рассказал о будущем кредитном рейтинге россиян
Финансы, 00:49
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Глава ОКБ рассказал о будущем кредитном рейтинге россиян

Гражданам России будет присвоен кредитный рейтинг, который представляет собой балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. Об этом рассказал в интервью «Российской газеты» исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников.

По его словам, на кредитный рейтинг будет влиять наличие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и ее начало. Мясников отметил, что чем выше балл будет у россиянина, «тем ниже риск» выдать ему кредит. Он пояснил, что даже высокий такой балл, не является гарантией, что деньги будут выданы, потому что решение принимает сам кредитор.

Как отмечает «Российская газета», российским гражданам будет присваиваться кредитный рейтинг в 2019 году. Тогда вступят поправки в закон о кредитных историях.

По словам Мясникова, кредитная история может быть сформирована не только с выдачи первого кредита, но даже в момент подачи заявления на него. И.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро отметил, что кредитную историю может получить любое юридическое лицо, но в основной ей интересуют банки и Микрофинансовые организации. Он отметил, что интересуются ей также и страховые компании. Кроме того, проверить кредитную историю могут и работодатели, когда берут сотрудника на «материально-ответственные или руководящие позиции». «Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций», — отметил Мясников.

Теги: кредитный рейтинг , Кредиты , финансы
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