Компания-оператор назвала причину внезапного подъема моста в Петербурге

Оператор Володарского моста в Санкт-Петербурге «Мостотрест» назвал причину внезапного подъема моста, приведшего к столкновению трех машин. Об этом сообщили в компании, передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, специалисты выяснили, что были зафиксированы «дополнительные динамичные нагрузки в пролетном строении», которые вызвали деформации в крыле моста. В «Мостотресте» отметили, что эти факты привели к поднятию моста. В компании отметили, что он поднялся на «приблизительно» 20 см. В сообщении отмечается, что выяснение причин внезапного поднятия моста продолжается.

Инцидент с мостом произошел в субботу, 25 августа. Разводной Володарский мост стал сам подниматься. В ГИБДД сообщили, что он поднялся на 40 см. В результате в него врезалось три машины, которые в момент инцидента ехали по дороге. В ДТП пострадали три человека. ГИБДД начало проверку по факту произошедшего.