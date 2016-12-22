В Германии 18,5 тыс. человек эвакуировали из-за неразорвавшейся бомбы

В немецком городе Людвигсхафен эвакуировали 18,5 тыс. жителей после того, как обнаружили 500-килограммовую бомбу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Бомбу обнаружили утром 26 августа в районе Фризенхайм. Вокруг нее создали зону безопасности радиусом в 1 км. Операцию по обезвреживанию бомбы начали в 13:05 по местному времени (14:05 мск).

По данным издания Local.de, была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Также для жителей эвакуированного района организовали пункт временного размещения в концертном зале Фридриха Эберта.

Как сообщает администрация, бомбу обезвредили и жители могут вернуться в свои дома.