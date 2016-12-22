В Татарстане грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

В Альметьевском районе Татарстана грузовой автомобиль столкнулся с грузовым составом поезда. Инцидент произошел на переезде «Шугуровский», сообщает ГУ МЧС по республике.

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Авария произошла в 15:20 по местному времени (совпадает с московским). К ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек, а также шесть единиц техники.

Как сообщило «РИА Новости» в МВД Татарстана, в результате три вагона сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика «Урал».

В республиканском главке МЧС агентству рассказали, что водитель грузовика успел выпрыгнуть из кабины перед столкновением с поездом. При этом задержки поездов нет и никто не пострадал.