МЧС ликвидировало открытое горение в Королеве спустя почти 11 часов

В жилом доме в Королеве спустя почти одиннадцать часов ликвидировали открытое горение, сообщил РБК замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

«В 10:55 — локализация пожара на площади 300 кв. м. В 16:57 — ликвидация открытого горения», — сказал он.

Он добавил, что для жителей дома развернут пункт временного пребывания в доме культуры «Юбилейный». При этом пункт оснащен всем необходимым — питанием, водой, также в нем дежурят медики и психологи. В гостиницах Королева зарезервированы места для временного проживания.

Всего к тушению пожара привлекалось 122 человека и 33 единицы техники. Причины пожара устанавливаются. В настоящее время тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Московской области в 6:26 утра. Его площадь составила 300 кв. м. Для тушения пожара спасатели также привлекли вертолет.