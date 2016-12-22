Украинские послы проведут совещание в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин и украинские послы направились на восток страны, чтобы провести совещание 27–28 августа. Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в своем Facebook.

«Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс», — говорится в сообщении. Климкин также поставил хештэг «Совещание послов — 2018».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уточнил в своем Twitter, что представители дипслужбы направились в зону боевых действий в сопровождении военных.

Ранее, 4 августа, президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил, что в конце месяца пройдет совещание глав зарубежных дипломатических учреждений страны. Он отметил, что в условиях чрезвычайного положения Украине необходимо создать «мощную дипломатическую армию». По его словам, на совещании поднимут вопросы о суверенитете страны и ее территориальной целостности.