Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 232 человек

Число пострадавших от землетрясения в Иране увеличилось до 232 человек, еще два человека погибли. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.
Генерал-губернатор отметил, что большинство жителей получили ранения в результате несчастного случая, когда пытались перейти в более безопасное место, или из-за панической атаки.
Генеральный директор отдела по связям с общественностью Университета медицинских наук Керманшаха Мехди Мохаммади заявил, что среди погибших был 70-летний мужчина, скончавшийся от сердечного приступа, и беременная женщина, смерть которой наступила после потери сознания.
Местные чиновники подтвердили, что для спасательной операции у служб достаточно оборудования и местным жителям не о чем беспокоиться.
Ранее сообщалось о 140 пострадавших и одном погибшем человеке.
Землетрясение произошло на северо-западе Ирана и нанесло урон нескольким городам. Мощность подземных толчков оценили в 6,1 балла. Далее последовало несколько афтершоков мощностью в 3 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км, недалеко от города Тазехабад.