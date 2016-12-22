Площадь пожара в жилом доме в Королеве увеличилась до 300 кв. м
Общество, 09:23
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Площадь пожара в жилом доме в Королеве увеличилась до 300 кв. м
В Королеве в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
«По состоянию на 08:30 [мск] площадь горения составляет 300 кв. м», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что информация о пожаре в доме №4 на улице Ленинской поступила в 06:26 утра. Спустя час площадь пожара уже составила 230 кв. м.
Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности тушения. К ликвидации возгорания было привлечено 97 человек и 26 единиц техники.
О пострадавших при пожаре на данный момент не сообщается.