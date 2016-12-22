Число жертв в ДТП с автобусом Болгарии выросло до 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге в Болгарии. Об этом сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на главу МИД Болгарии Валентина Радева.

По его словам, 13 человек погибли на месте, еще трое скончались в больницах. В автобусе находились 33 пассажира и водитель, 27 человек получили ранения, из них 21 были госпитализированы.

ДТП произошло днем 25 августа, во время аварии шел сильный дождь. В аварию, помимо автобуса, попали три машины. Сейчас на месте происшествия проводится чрезвычайный брифинг, отметил Радев. Автобус принадлежал компании Mobilus-5 Ltd., в прошлом году фирма прошла проверку, тогда никаких нарушений выявлено не было. В настоящий момент движение в районе аварии перекрыто.