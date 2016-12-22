На Горьковском направлении МЖД восстановили движение электричек
Общество, 21:41
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На Горьковском направлении МЖД восстановили движение электричек
Движение электричек на перегоне Храпуново — Фрязево Горьковского направления Московской железной дороги восстановлено после технического сбоя. Об этом говорится в сообщении МЖД, поступившем в РБК.
Отмечается, что диспетчеры МЖД работают над сокращением опоздания задержанных поездов.Ранее 25 августа по техническим причинам движение на этом участке было организовано вариантным графиком по одному пути. Были полностью отменены электрички 6767 (Фрязево — Москва) и 6870 (Москва — Крутое), а также частично отменены еще несколько поездов.