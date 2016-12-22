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Умерла заслуженный работник культуры РСФСР Ирина Курдина
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Умерла заслуженный работник культуры РСФСР Ирина Курдина
Общество, 19:47
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Умерла заслуженный работник культуры РСФСР Ирина Курдина

Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза кинематографистов России Эсфирь (Ирина) Курдина умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Отмечается, что она умерла после продолжительной болезни. Союз кинематографистов выразил соболезнования ее семье и близким.

Курдина родилась в Москве, училась в Московском городском педагогическом институте. После начала работы в Союзе кинематографистов Курдина принимала участие в организации Московского международного кинофестиваля в 1959 году. В 1980–​1990-х годах по ее инициативе проводились семинары, премьеры фильмов, творческие встречи. Вела организованный в Доме кино клуб «Свободное слово». Также Курдина некоторое время работала в Фонде Михаила Горбачева. 

 
Теги: культура , Союз кинематографистов
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