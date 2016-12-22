Движение ряда подмосковных электричек отменили по техническим причинам

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) отменила в субботу, 25 августа, ряд электричек Горьковского направления. Об этом ЦППК сообщила в Twitter.

Отмечается, что полностью отменены электрички 6767 (Фрязево — Москва) и 6870 (Москва — Крутое). Также частично отменены поезда 6721 (Фрязево — Москва) на участке Фрязево — Монино, 6821 (Электрогорск — Москва) на участке Электрогорск — Храпуново.

Согласно сообщению МЖД, поступившему в РБК, по техническим причинам движение поездов на перегоне Храпуново — Фрязево организовано вариантным графиком по одному пути, в связи с чем прогнозируются задержки пригородных поездов. Ведутся работы по восстановлению движения.

В начале июня грузовой автомобиль после ДТП выбросило на железнодорожные пути, в результате чего поезда Казанского направления МЖД следовали с опозданием. Для проведения восстановительных работ движение поездов в сторону Черустей и в обратном направлении было временно приостановлено.