В «Единой России» прокомментировали сообщения о кокаине с её логотипом

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, отвечающий за информационную политику, прокомментировал в Facebook сообщения об изъятии в Бельгии двухтонной партии кокаина и обнаружении на некоторых пакетах логотипов, которые похожи на эмблему партии.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, [направлявшегося] на этот раз из Бразилии в Бельгию», — заявил Ревенко, добавив, что ему «было над чем посмеяться».

Ранее стало известно, что в порту города Гента изъята двухтонная партия кокаина. Наркотики были перевезены в контейнерах с керамической плиткой на судне, следующем из Бразилии. Для перевозки кокаина было использовано около 1,9 тыс. пакетов, его стоимость оценивается в €100 млн.

Видео: RTL Nieuws / Youtube

На видео с места происшествия, опубликованного местными каналами, видно, что на некоторых пакетах есть изображение белого медведя на фоне российского флага, похоже​е на символику «Единой России».

В настоящий момент бельгийская прокуратура выясняет, кто организовал контрабанду наркотиков.