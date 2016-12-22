Сотрудник ФСБ задержан с 8 кг наркотиков
Общество, 17:27
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Сотрудник ФСБ задержан с 8 кг наркотиков
Сотрудник ФСБ, который перевозил на машине 8 кг наркотиков, был задержан в субботу на посту ДПС в Волгограде. Об этом РБК сообщил источник в этой спецслужбе.
«Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник подтверждает факт задержания. Агентство не уточняет, сотрудником какого ведомства является задержанный, но указывает, что он проходит службу в Крыму.
«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РБК пока не располагает.