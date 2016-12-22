В Улан-Удэ пилот по ошибке посадил самолет на ремонтируемую полосу

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Иркутск, из-за тумана не смог совершить посадку в пункте назначения. При посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удэ пилот перепутал ВПП, вследствие чего судно приземлилось на закрытую на ремонт полосу. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирском следственном управлении СК на транспорте.
В ведомстве уточнили, что аэропорт Байкал является запасным, и при необходимости на него отправляют самолеты, которые летят в Иркутск.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что при посадке воздушное судно не получило повреждений. Для того чтобы доставить пассажиров рейса в Иркутск, был отправлен резервный самолет.
«РИА Новости», в свою очередь, писало, что борт принадлежал АК «Иркутские авиалинии». В Восточно-Сибирском СУСК агентству уточнили, что при посадке никто не пострадал.
«Посадили благополучно, никто не пострадал. Полоса была закрыта на ремонт, но с ней все было в порядке», — отметила собеседница агентства.
В ведомстве добавили, что следователи начали доследственную проверку.