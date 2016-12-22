В Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около 1 млн руб.

В Казахстане сотрудники полиции УВД Петропавловска задержали россиянина по подозрению в краже около 5 млн тенге (940 тыс. руб.) с банковских карт. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
По предварительной версии следствия, гражданин России создал компьютерную программу, которая выявляла уязвимость в защите банковских систем и позволяла беспрепятственно использовать чужие счета. Все средства, полученные незаконным путем, он переводил на свой счет и счета родственников.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование. В рамках следственных действий у россиянина был изъят и отправлен на экспертизу ноутбук. Более того, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в городах Астана, Алматы, Караганда и Актобе.
Сотрудники полиции уточнили, что 30-летний россиянин приехал в Петропавловск к родителям.