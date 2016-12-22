Власти прокомментировали сообщения о стройке в подмосковном заповеднике

О создании нового шоссе в районе Приокско-Террасного заповедника (Серпуховский район Подмосковья) речь не идет, сообщила РБК пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова. Областные власти заверяют, что расширение уже существующей дороги также не планируется.

Информация о строительстве дороги через Приокско-Террасный заповедник появилась в Telegram-каналах 23 августа. Неназванные источники утверждали, что правительство Московской области приняло решение провести четырехполосную дорогу через заповедник, где обитают зубры, и соединить ее с трассой до города Каширы.

Как отметила Хлопунова, в районе заповедника проходит дорога, которая не относится к его территории и появилась еще в 1948 году, до создания охраняемой территории. «Когда обсуждается проект прокладки дороги через заповедник, то речь идет не о создании нового шоссе, а о ремонте и расширении старой, уже существующей дороги», — сказала собеседница РБК.​

«Ранее, когда возникали планы расширить или отремонтировать дорогу, Минприроды не выступало против, чтобы это делали местные власти. Однако и тогда, и сейчас мы хотим получить обоснование отсутствия чрезмерной антропогенной нагрузки от этого объекта на прилегающую особо охраняемую территорию (ООПТ), включая воздействие проводимых при ремонте дороги работ», — пояснила она. Как заметила Хлопунова, министерство не получало никаких документов об отсутствии вреда ни от застройщика, ни от управляющей заповедником организации.

«Если дорогу в районе Приокско-Террасного заповедника захотят обустроить, не нарушая границ природной территории и применяя наилучшие инженерно-транспортные решения, то мы изучим этот план, соизмерим такую необходимость, перед тем как решать, давать ли разрешение на такого вида работы», — добавила она.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области РБК заявили, что ни расширение действующей, ни строительство новой дороги на территории заповедника не планируется.

«По территории Приокско-Террасного заповедника проходит существующая дорога Серпухов — Данки — Турово, которая соединяет территорию Серпуховского района и городского округа Ступино. Мероприятий по расширению (реконструкции) существующей дороги и строительству новых дорог на территории заповедника правительством Московской области не планируется», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.