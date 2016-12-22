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Google включила Чикатило в число «выдающихся выпускников» РГУ
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Google включила Чикатило в число «выдающихся выпускников» РГУ
Общество, 12:25
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Google включила Чикатило в число «выдающихся выпускников» РГУ

Поисковая система Google признала серийного убийцу Андрея Чикатило «выдающимся выпускником» Ростовского государственного университета. На данный факт впервые обратили внимание участники одного из сообществ «ВКонтакте».

При запросе «Ростовский государственный университет» Google выдает справку с информацией об учебном заведении и его выдающихся выпускниках. Таким образом, в один ряд с писателем Александром Солженицыным, ​судьей Конституционного суда Николаем Бондарем, советским математиком и кибернетиком Виктором Глушковым поставили ​маньяка Андрея Чикатило.

Представитель пресс-службы вуза сообщил ТАСС, что учебное заведение направило в Goоgle жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.

«Мы обратили внимание сотрудников Google, что Чикатило является опасным преступником и маньяком, а не выдающимся выпускником», — сказал собеседник агентства.

В Ростовском университете Чикатило учился на заочном отделении филологического факультета. Он окончил вуз в 1970 году по специальности «русский язык и литература». Спустя восемь лет он совершил свое первое убийство. Впоследствии его осудили за 53 доказанных убийства и расстреляли в 1994 году.

Теги: Google , Ростов-на-Дону , список , выпускники , серийный убийца
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