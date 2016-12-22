Слепаков ответил на песню группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом»

Актер и комик Семен Слепаков записал видео на песню «Побазарим за культуру», которая стала ответом на клип группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом». Ролик размещен на канале в You-Tube.

В песне Сергея Шнурова поется о том, что «вся культура в Питере», а также выражается нелюбовь к Москве. Весь ролик снимался в антураже прогулки по каналам Санкт-Петербурга.

В свою очередь Слепаков в видео-ответе «Ленинграду» плывет на корабле по Москве-реке. Он отмечает, что в столице писал свои стихи поэт Сергей Есенин, в то время как в Петербурге он покончил с собой. Слепаков поет, что для «творческой натуры» Москва лучше, так как в ней «меньше потрясений», а также многие из «богемы» давно живут здесь.

При этом он добавляет, что Шнуров приезжает на заработок в столицу, «только пальцем поманили». В рамках культурной программы в Москве он советует ему сходить в Третьяковскую галерею. Упоминается и парк «Зарядье».

Ролик Слепакова набрал за 24 августа более 280 тыс. просмотров. В свою очередь, клип группы «Ленинград» был опубликован на YouTube 18 августа, и число его просмотров превысило 5 млн.