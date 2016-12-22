Хаджимба наградил Путина орденом «Ахьдз-Апша»

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом «Ахьдз-Апша» I степени. Об этом сообщается на сайте главы Абхазии.

Путин награжден «за большой личный вклад в развитие абхазской государственности», также отмечается его роль в укреплении двусторонних отношений, обеспечении мира и его активная поддержка социально-экономического развития Абхазии.

24 августа состоялся рабочий визит президента Абхазии в Россию. В Кремле прошла трехсторонняя встреча Путина с Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Рабочие визиты Хаджимбы и Бибилова в Москву приурочены к 10-й годовщине признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

В начале июня председатель КНР Си Цзиньпин вручил Путину орден Дружбы КНР. Российский президент стал первым человеком, удостоенным этой награды. Орденом Дружбы предназначен для награждения иностранных граждан, внесших особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, а также в развитие связей с зарубежными странами и поддержание мира.