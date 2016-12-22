Вице-мэра Йошкар-Олы арестовали по подозрению в получении взятки

Вице-мэр Йошкар-Олы Андрей Загайнов арестован по подозрению в покушении на получение взятки в сумме 250 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.

Заведено уголовное дело, с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Как сообщается на сайте МВД Республики Марий Эл, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В начале июня суд завершил расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Также были завершены следственные действия в отношении его заместителя, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой и директора медиахолдинга «Телекомпания 12 регион» Натальи Кожановой. По версии следствия, Маркелов получил взятку в размере более 235 млн руб. Кроме того, он обвиняется в приобретении и хранении боеприпасов.

