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На Ордынке восстановили движение после аварии с провалившимся «КамАЗом»
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На Ордынке восстановили движение после аварии с провалившимся «КамАЗом»
Общество, 17:57
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На Ордынке восстановили движение после аварии с провалившимся «КамАЗом»

В Москве на Большой Ордынке движение, блокированное из-за провалившегося под «КамАЗом» асфальта, частично восстановлено, сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД.

«Движение в данный момент восстановлено на одной полосе, введено в работу движение автобуса. Место провала грузовика огорожено, и там работает Мосводоканал, устраняет последствия», — рассказал представитель ведомства, отметив, что после завершения всех работа движение восстановят полностью.

На Ордынке перекрыли движение из-за провалившегося под асфальт «КамАЗа»
Общество

Ранее 24 августа на Большой Ордынке под «КамАЗом», который вез материалы на стройку, провалилось дорожное полотно. В результате аварии оказались повреждены коммуникации. В результате инцидента никто не пострадал.

Автомобиль полностью перекрыл улицу с односторонним движением. Из-за инцидента был изменен маршрут городского транспорта.

 


 

Теги: Москва , движение
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