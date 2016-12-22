На Ордынке восстановили движение после аварии с провалившимся «КамАЗом»

В Москве на Большой Ордынке движение, блокированное из-за провалившегося под «КамАЗом» асфальта, частично восстановлено, сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД.
«Движение в данный момент восстановлено на одной полосе, введено в работу движение автобуса. Место провала грузовика огорожено, и там работает Мосводоканал, устраняет последствия», — рассказал представитель ведомства, отметив, что после завершения всех работа движение восстановят полностью.
Ранее 24 августа на Большой Ордынке под «КамАЗом», который вез материалы на стройку, провалилось дорожное полотно. В результате аварии оказались повреждены коммуникации. В результате инцидента никто не пострадал.
Автомобиль полностью перекрыл улицу с односторонним движением. Из-за инцидента был изменен маршрут городского транспорта.