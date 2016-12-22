ФИФА запретила главе Федерации футбола Палестины посещать матчи

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил главе Федерации футбола Палестины (PFA) Джибрилю Раджубу посещать матчи под эгидой ФИФА в течение 12 месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Также он оштрафован на $20 тыс.

Отмечается, что ранее Раджуб призвал сжигать футболки и портреты футболиста Лионеля Месси. Подобные высказывания прозвучали в преддверии товарищеского матча в Иерусалиме 9 июня между Аргентиной и Израилем. Игра не состоялась.

Раджуб посчитал проведение матча в Иерусалиме оправданием израильской агрессии в отношении палестинцев. Израильская футбольная ассоциация (IFA) подала на главу Палестинской футбольной ассоциации жалобу в ФИФА.