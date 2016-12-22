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В России появился финансовый омбудсмен
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В России появился финансовый омбудсмен
Политика, 19:14
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В России появился финансовый омбудсмен
Центробанк назначил первого финансового омбудсмена — посредника, который позволит гражданам решать финансовые споры до суда. Омбудсменом стал Юрий Воронин — с июня советник председателя ЦБ, а до этого глава аппарата Счетной палаты
Юрий Воронин (Фото: Александр Уткин / РИА Новости)

Главным финансовым уполномоченным России назначен советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

Должность финансового омбудсмена, который будет выступать посредником в спорах между гражданами и финансовыми организациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми компаниями и т.д.), введена новым федеральным законом, вступающим в силу 3 сентября.

Тогда же официально начнет работу на новом посту и Юрий Воронин, срок его полномочий — пять лет. Ранее Воронин возглавлял департаменты в Минтруда и Минздравсоцразвития, был замминистра здравоохранения, работал в администрации президента, а с октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты и только в конце июня 2018 года перешел на должность советника главы ЦБ.

По словам Воронина, после перехода в ЦБ из Счетный палаты у него не было «мыслей о таком варианте развития дальнейшей деятельности». Он отметил, что для него было неожиданностью, когда Сергей Швецов и Эльвира Набиуллина предложили ему стать главным финансовым уполномоченным. «Я посчитал, что это интересный, профессиональный вызов, который грешно было бы упустить», — добавил новый омбудсмен.

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предполагает не только введение должности главного финансового омбудсмена, но и формирование службы финуполномоченных, каждый из которых будет курировать отдельный сектор рынка.

Как будет работать финомбудсмен

Институт финуполномоченного будет заниматься урегулированием споров физических лиц до суда с имущественными претензиями до 500 тыс. руб., споры по ОСАГО подлежат рассмотрению вне зависимости от суммы. Это первый в России институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке. Сейчас гражданам России приходится по таким вопросам обращаться в суд, что влечет за собой дополнительные издержки, а само рассмотрение спора может затянуться на месяцы. Функции финансового уполномоченного на добровольных началах выполняет экс-депутат Павел Медведев, работающий финансовым омбудсменом при Ассоциации российских банков (АРБ). Он рассматривает споры только в отношении финансовых организаций, добровольно на это согласившихся.​

Предусматривается поэтапное вступление закона о финансовом омбудсмене в силу для разных типов финансовых организаций. Страховые компании в части ОСАГО и других «моторных» видов страхования обязаны присоединиться с 1 июня 2019 года, все остальные виды страхования — с 28 ноября 2019 года. Микрофинансовые организации будут обязаны исполнять решения финансового уполномоченного с января 2020 года. Банки, негосударственные пенсионные фонды, потребительские кооперативы и ломбарды присоединятся последними — в январе 2021 года. Существует также возможность добровольного присоединения организаций к системе финансовых уполномоченных.

Как пояснил журналистам Юрий Воронин, если организация до установленного законом срока не присоединится к системе на добровольной основе, то финуполномоченный в этот период не сможет рассмотреть жалобу гражданина на нее по новой системе — клиенту придется решать спор в судебном порядке.

Финансироваться работа института финансового омбудсмена будет за счет спецфонда, который составят имущественные взносы Центробанка, взносы финансовых организаций, а также плата за рассмотрение омбудсменом обращений третьих лиц. Для граждан обращение к финомбудсмену будет бесплатным ​ (за исключением случаев, когда это делает за него посредник).

Авторы: Екатерина Литова, Григорий Дубов.
Теги: Эльвира Набиуллина , ЦБ , Финансовый омбудсмен
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