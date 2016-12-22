В Омске площадку частного детсада огородили колючей проволокой

В Омске в частном детском саду установили забор с колючей проволокой вокруг детской площадки. Директор учреждения объяснила «РИА Новости» данное решение защитой от вандализма.
Ранее фотография детской площадки появилась в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» и вызвала бурное обсуждение местных жителей, которые окрестили ее «детской площадкой строгого режима».
«Подростки из соседней пятиэтажки-общежития часто перелезали через забор, пили, курили, разбрасывали стекла, воспитатели находили даже презервативы. Беседы с этими детьми и их родителями ни к чему не приводили», — заявила директор детского сада Ирина Бетлей.
Она отметила, что родители воспитанников детского сада отнеслись к решению установить забор с колючей проволокой с пониманием. По словам директора, после возведения ограждения вандализм на площадке прекратился.