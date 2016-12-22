Умер советский футболист Алексей Парамонов

Выступавший в 1947–1960-х годах за «Спартак» футболист Алексей Парамонов умер, ему было 93 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга.
14 августа «Чемпионат» писал со ссылкой на знакомого Парамонова Михаила Захарова, что футболист находится в тяжелом состоянии в больнице при Управделами президента. «Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль», — сказал он.
Парамонова, рассказывал позднее Захаров, выписали из больницы, но его состояние вновь ухудшилось, и 18 августа его доставили в реанимацию, сообщало «РИА Новости».
Парамонов родился в 1925 году в Боровске Калужской губернии (сейчас — административный центр Боровского района Калужской области). Он начинал свою карьеру в команде «Строитель», затем перешел в команду ВВС. С 1947 по 1960 год играл за «Спартак», затем стал работать в управлении футболом при Спорткомитете СССР.
За свою карьеру в качестве футболиста Парамонов четырежды становился чемпионом СССР. В 1956 году он также стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.