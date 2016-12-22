Илон Маск сообщил о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии
Технологии и медиа, 08:05
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Илон Маск сообщил о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии
На заводе по производству автомобилей Tesla в Фримонте (штат Калифорния) произошло возгорание. Об этом в своем Twitter сообщил глава компании Илон Маск.
«Я был там. Загорелся картон, приготовленный для переработки и лежащий у ограждения на южной стороне завода», — отметил Маск.
В настоящий момент возгорание полностью потушено. Глава компании заявил, что в результате пожара никто не пострадал, повреждений на заводе не обнаружено.