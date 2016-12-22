В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с автобусом

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане, четверо погибли, сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.
«На трассе произошло ДТП, столкнулись автобус и «Лада Веста». По предварительным данным, погибли четыре человека», — заявили в полиции. В региональном МВД не уточнили, пассажирами какой машины были погибшие.
На сайте регионального МЧС сообщили, что авария произошла в Тарумовском районе республике. В ведомстве уточнили, что в столкновении участвовал автобус Neoplan и легковой автомобиль Lada Vesta. «Имеются пострадавшие, доставленные в ЦРБ Тарумовского района», — сообщили в МЧС.
Во вторник, 21 августа, в Дербентском районе Дагестана столкнулись три машины. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей.