В США более 500 человек заразились инфекцией из-за салатов в McDonald's

В США у 507 человек выявили заражение циклоспорозом из-за салатов в McDonald’s, сообщается на сайте американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

«На 23 августа 2018 года, 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения инфекцией циклоспоры у людей, которые употребляли салаты из ресторанов McDonald’s», — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что заболевание выявили в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Коннектикут, Флориду, Огайо, Миннесоту, Висконсин и Вирджинию.

Вспышка циклоспороза в США началась в середине мая. Заболевание вызывают паразиты циклоспоры, которые могут находиться в воде и пище. Среди симптомов болезни рвота, диарея и слабость. Заболевание может длиться несколько месяцев.

После того, как власти штатов Иллинойса и Айова начали расследование вспышки инфекции, компания McDonald’s прекратила торговлю салатами в 3 тыс. ресторанов.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам учитывать информацию о циклоспорозе при планировании поездок в США.