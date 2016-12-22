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В Ленинградской области сгорела усадьба прадеда Пушкина
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В Ленинградской области сгорела усадьба прадеда Пушкина
Общество, 23 авг, 23:43
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В Ленинградской области сгорела усадьба прадеда Пушкина

Нежилое здание горело в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили РБК в региональном управлении МЧС. Администрация района уточнила ТАСС, что пожар возник в заброшенной усадьбе, которая ранее принадлежала Абраму Ганнибалу, прадеду Александра Пушкина.

Площадь возгорания поставила 250 кв. м, уточнили РБК в управлении МЧС. «Около часа его тушили две цистерны», — заявили в ведомстве.

В свою очередь администрация Гатчинского района заявила агентству ТАСС, что пожар возник в усадьбе Руново, в прошлом принадлежавшей Абраму Ганнибалу, прадеду поэта Александра Пушкина.

Как рассказала газете «Гатчинская правда» главный хранитель музея-усадьбы «Суйда» Наталья Спичак, в результате возгорания сохранилась только часть фасада с правой стороны здания, центральная часть усадьбы выгорела полностью.

Теги: Ленобласть , Александр Пушкин
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