ФСИН передала следствию новое видео избиений в ярославской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что новое видео с избиением заключенных в ярославской колонии было выявлено в ходе ведомственной проверки, его уже передали следствию, заявили в пресс-бюро ФСИН, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что еще 14 августа передали в следственные органы материалы, которые опубликовала «Новая газета».

Внимание! Материал содержит сцены насилия!

Видео: novayagazeta.ru

Ранее издание показало видео, на котором заключенных заставляют идти через строй сотрудников ФСИН, которые бьют их во время движения. Избиения произошли в исправительной колонии № 1 Ярославской области, уточняет издание. По данным «Новой газеты», события происходили в 2017 году, видео было снято на видеорегистратор.

При этом один из сотрудников исправительного учреждения на записи говорит другому, что камеры не работают и напоминает, что их нужно включить позже. «Новая газета» подчеркнула, что видеозаписи изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт».

В начале июля именно сотрудники этого фонда передали «Новой газете» запись с избиением в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова. После публикации в отношении ряда сотрудников колонии возбудили уголовное дело.