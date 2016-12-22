ФСИН передала следствию новое видео избиений в ярославской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что новое видео с избиением заключенных в ярославской колонии было выявлено в ходе ведомственной проверки, его уже передали следствию, заявили в пресс-бюро ФСИН, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что еще 14 августа передали в следственные органы материалы, которые опубликовала «Новая газета».
Внимание! Материал содержит сцены насилия!
Ранее издание показало видео, на котором заключенных заставляют идти через строй сотрудников ФСИН, которые бьют их во время движения. Избиения произошли в исправительной колонии № 1 Ярославской области, уточняет издание. По данным «Новой газеты», события происходили в 2017 году, видео было снято на видеорегистратор.
При этом один из сотрудников исправительного учреждения на записи говорит другому, что камеры не работают и напоминает, что их нужно включить позже. «Новая газета» подчеркнула, что видеозаписи изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт».
В начале июля именно сотрудники этого фонда передали «Новой газете» запись с избиением в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова. После публикации в отношении ряда сотрудников колонии возбудили уголовное дело.