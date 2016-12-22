Procter & Gamble решила зарегистрировать торговые марки LOL и WTF

Американская компания Procter & Gamble (P&G) обратилась в ведомство по патентам и торговым знакам США с просьбой зарегистрировать торговые знаки LOL и WTF, сообщают CNBC и Bloomberg.

По данным телеканала, в список популярных в Сети акронимов, которые P&G хотят сделать торговыми знаками, попали WTF (what the *** — «какого черта»), LOL (laughing out loud — «громко смеюсь»), NBD (no big deal — «ничего страшного») и FML (**** my life — «к черту мою жизнь»).

Сообщается, что P&G намерена использовать эти торговые знаки для продажи жидкого мыла, средств для мытья посуды, освежителей воздуха и чистящих средств.

В марте новый член правления P&G Нельсон Пельтц в интервью CNBC подчеркнул, что поколение миллениалов предпочитает небольшие региональные бренды, «к которым у них есть эмоциональная привязанность».

P&G — американская транснациональная компания, в чис​ле брендов которой Fairy, Tide, Old Spice, Gillette, Head & Shoulders и многие другие. В 2017 году она заняла 42-е место в списке крупнейших американских компаний по версии Fortune.