Жена Стенина рассказала о получении активистом политубежища в Евросоюзе

Власти Литвы выдали разрешение на длительное проживание на территории Европейского союза астраханскому активисту Игорю Стенину. Об этом РБК сообщила его супруга Елена.
«Он просил убежища в связи с преследованием в России по политическим мотивам. Его заявление рассматривалось пять месяцев», — сказала она.
По словам супруги активиста, он получил разрешение на проживание в ЕС сроком на пять лет.
В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Игоря Стенина на представленную правоохранительными органами экспертизу, из-за которой он получил два года тюрьмы.
Стенина отправили в колонию-поселение в мае 2016 года. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет). Суд установил, что активист в августе 2014 года сделал репост в соцсети «ВКонтакте» публикации о ситуации на востоке Украины и добавил к ней свой комментарий.