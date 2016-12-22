Суд обязал вернуть кредиторам проданный сыном Черномырдина Bentley

Арбитражный суд Москвы отказался признать действительной продажу бизнесменом Виталием Черномырдиным, сыном бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, автомобиля Bentley накануне его банкротства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Автомобиль Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска Черномырдин продал Виктору Яровенко ​по заниженной цене — за 240 тыс. руб. Машину вернули в конкурсную массу имущества должника для дальнейшей продажи в интересах кредиторов.

Ходатайство одного из кредиторов Черномырдина, банка ВТБ, о назначении судебной экспертизы по оценке автомобиля было отклонено. Представитель другого кредитора, «Северстали», заявил, что в материалах дела автомобиль на момент продажи оценили ​в 2,4 млн руб. Представитель должника ранее объяснил заниженную цену неисправностью двигателя, однако кредиторы представили справки о штрафах ГИБДД, выписанных на данный автомобиль в 2016 и 2017 годах. Представитель ВТБ отметил, что ​«судя по тому, что штрафы назначались за превышение скорости, с двигателем все было в порядке».

В июне Арбитражный суд Москвы обязал вернуть в конкурсную массу автомобиль Lexus LS600H, проданный Виктором Черномырдиным своему сыну Андрею. Отмечается, что сделка была заключена с заинтересованным лицом (сыном), которое не могло не знать о неплатежеспособности должника. Кроме того, машину продали почти в 3,5 раза дешевле своей рыночной стоимости (за 249 тыс. руб. вместо 870 тыс. руб.).

Процедура банкротства Виталия Черномырдина, президента и соучредителя межрегионального фонда «Поддержка и развитие среднего класса», а также совладельца четырех компаний, была начата по заявлению банка ВТБ 29 сентября 2016 года.

В конце апреле Арбитражный суд Москвы признал Черномырдина-младшего банкротом и запустил процедуру реализации его имущества. Крупнейшим кредитором бизнесмена является металлургическая компания «Северсталь», которой он должен 17,7 млрд руб. Задолженность Черномырдина перед ВТБ составляет более 304 млн руб.