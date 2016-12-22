«Сахалин-2» остановил работу одной из двух линий СПГ из-за сбоя
Экономика, 15:02
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«Сахалин-2» остановил работу одной из двух линий СПГ из-за сбоя
Работа одной из линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» приостановлена из-за технических неполадок, сообщила РБК пресс-секретарь Sakhalin Energy Лариса Ямомото.
«Работа одной из двух технологических линий остановлена в данный момент из-за технических неполадок в работе оборудования. Значительного влияния на отгрузки не ожидается», — отметила она.
По словам Ямомото, работы по техническому обслуживанию планируется завершить в ближайшие дни.
«Сахалин-2» является первым в России заводом по производству СПГ. Он начал работу в 2009 году. Проектная производительность двух технологических линий завода составляет 9,6 млн т СПГ в год.