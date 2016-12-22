В Воронежской области осудили обвиняемых по делу о пожаре в интернате

Суд в Воронежской области приговорил директора Новохоперского психоневрологического интерната Сергея Никифорова и завхоза Юрия Дыхненко к срокам по делу о пожаре, жертвами которого стали 23 человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Никифоров приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, Дыхненко — к двум годам. Их признали виновными по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Также осужденным запретили занимать должности в ряде госорганов в течение трех лет после освобождения.

Пожар в интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел в декабре 2015 года. Жертвами стали 23 человека, столько же пострадали.

Возбужденное уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) передали в Главное следственное управление СКР. Позднее дело передали в Генпрокуратуру. Следствие пришло к выводу, что Никифоров и Дыхненко не установили на чердаке жилого корпуса интерната систему пожарной сигнализации и не обучили персонал действиям во время пожара.