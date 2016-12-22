В Совфеде ответили на угрозы депутата Рады уничтожить Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК назвал «публичным призывом к террористическому акту» заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост.

«Любой нормальный человек будет возмущаться подобным заявлением. Он [Мосийчук], безусловно, понесет наказание за эти и другие подобные призывы, которые он делал и делает», — заявил сенатор.

Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские спецслужбы должны уничтожить Крымский мост при помощи «союзников на Кавказе». По его словам, мост был создан для того, чтобы «полностью закрыть, дестабилизировать и захватить акваторию Азовского моря».

В конце мая 2018 года Мосийчук уже говорил о необходимости уничтожения Крымского моста. По его словам, эта «вражеская инфраструктура», которая «соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора». Депутат добавил, что разрушил бы мост, если бы занимал пост министра обороны Украины.

Крымский мост был открыт 15 мая, в церемонии участвовал президент России Владимир Путин. На следующий день по мосту было запущено автомобильное движение, железнодорожное движение будет открыто в 2019 году.