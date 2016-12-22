Московский метрополитен выпустил жетоны для оплаты проезда

Метрополитен Москвы выпустил проездные, стилизованные под жетоны, которыми ранее оплачивался проезд. ​Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Отмечается, что жетоны оснащены чипом электронной карты «Тройка», их баланс можно будет пополнить в кассе или при помощи мобильного приложения. Ими можно будет оплачивать проезд в метро, а также на Московском центральном кольце (МЦК) и в наземном транспорте.

Коллекционные жетоны будут выпущены ограниченным тиражом, их разыграют среди пользователей официальных аккаунтов московского транспорта в соцсетях.

В октябре 2017 в продажу поступили браслеты с встроенными чипами «Тройка», а также керамические кольца для оплаты проезда.

Когда в 1935 году открыли метро в Москве, пассажирам продавали бумажные билеты. Тогда же в экспериментальном режиме стали использоваться турникеты, через которые нужно было проходить по жетонам. Полностью жетоны вышли из обращения в 1999 году.