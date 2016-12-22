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Мэр Томска решил ввести режим ЧС в Академгородке из-за отключения воды
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Мэр Томска решил ввести режим ЧС в Академгородке из-за отключения воды
Общество, 10:29
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Мэр Томска решил ввести режим ЧС в Академгородке из-за отключения воды

В Академгородке Томска введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приостановки подачи горячей воды. Об этом заявил мэр города Иван Кляйн, сообщает портал vtomske.ru

Накануне по решению суда была приостановлена на два месяца работа комбината коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН, который обеспечивал подачу горячей воды в микрорайон.

«Объявляем сейчас чрезвычайную ситуацию, мы не можем оставить людей, несмотря на решение суда. Примем все меры — максимум день-два, чтобы подать ресурс», — сказал Кляйн.

«Вне зависимости от того, чья эта собственность, вопрос теплоснабжения и горячего водоснабжения стоит на контроле муниципалитета. Наша задача обеспечить людям возможность пользоваться этими ресурсами», — приводятся слова мэра на сайте администрации Томска.

По словам градоначальника, он также распорядился ускорить передачу теплосетей Академгородка под контроль муниципалитета. Мэр отметил, что собственник не справляется с обслуживанием и нарушает права жителей на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

В Академгородке проживают около 17 тыс. человек.

Теги: Томск , Академгородок , режим ЧС , отключение воды
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