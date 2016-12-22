Мексиканские фермеры назвали завод Volkswagen причиной засухи

В мексиканском штате Пуэбла фермеры пожаловались на работу завода немецкого автоконцерна Volkswagen, который, по их словам, стал причиной засухи в регионе. Об этом сообщает Financial Times.

По их словам, на заводе были установлены градобойные пушки, которые защищали новые автомобили, припаркованные рядом с предприятием, от града. Устройства срабатывали автоматически, что, по мнению фермеров, вызвало засуху в регионе, хотя по календарю в Мексике был сезон дождей.

По данным фермеров, от засухи пострадали 2 тыс. га сельскохозяйственных культур. Землевладельцы подали судебный иск к Volkswagen на €3,2 млн. В ответ в концерне заявили, что уберут градобойные пушки и установят сетку от града.

Завод Volkswagen в Пуэбла считается крупнейшим предприятием концерна за пределами Германии. Там работают 15 тыс. человек, ежегодно выпускается 450 тыс. автомобилей.