Роспотребнадзор посоветовал перед поездкой в Европу привиться от кори

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью в странах Европы и рекомендовал сделать прививку не менее чем за две недели до поездки в ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.
Роспотребнадзор со ссылкой на Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения сообщает, что с июля 2017 года по июль 2018 года в нескольких европейских странах выросло число заболевших корью.
Так, в Сербии на 1 млн человек приходится 643 случая заболевания, в Греции — 293, в Румынии — 70,5, Италии — 55,9, Черногории — 51,1, Франции — 42,2. Также максимальное число заболевших зарегистрировано на Украине (606 на 1 млн человек) и в Грузии (293 на 1 млн человек). Отмечается, что за первое полугодие 2018 года на Украине зафиксировали более 28 тыс. случаев заболевания корью, из них 13 закончились летальным исходом.
В середине июня Роспотребнадзор предупреждал россиян о росте заболеваемости корью в 28 странах Европы. Тогда же служба отмечала рост распространения заболевания в странах Северной и Южной Америки, включая Бразилию, Аргентину, Колумбию и Мексику.