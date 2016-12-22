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«Ростех» сообщил об установленных в Белом доме российских средствах связи
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«Ростех» сообщил об установленных в Белом доме российских средствах связи
Политика, 05:26
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«Ростех» сообщил об установленных в Белом доме российских средствах связи

В Вашингтоне в Белом доме установлены российские средства связи для прямой линии Вашингтон-Москва. Об этом сообщил представитель компании «Ростех», передает «РИА Новости».

По его словам, в резиденции американского президента стоит комплекс шифровальной связи разработанный концерном «Автоматика». Он был протестировал американскими специалистами и рекомендован для оснащения прямой линии между Москвой и Вашингтонами, рассказал собеседник агентства. Он отметил, что сделанная в России аппаратура используется «все годы» существования этой линии связи между российскими и американскими властями.

Представитель «Ростеха» отметили, что «Автоматика» разработал и сделал уже десятки модификаций шифровальных аппаратов, систем и комплекса для связи. Такое оборудование создано для подразделений правительственной связи. Как рассказал собеседник агентства, такие аппараты установлены в офисах, самолетах и поездах и обеспечивают высшее руководство «системой надежного оперативного управления страной».

Так называемая «горячая линия» между Москвой и Вашингтоном была создана в 1963 году после Карибского кризиса для связи лидеров обеих стран в случае экстренной ситуации. О создании такого канала было объявлено после подписания в Женеве 20 июня 1963 года меморандума о взаимопонимании.

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О случаях ее прямого назначения сообщается редко, так как о ее использовании знают те лица, который косвенно или прямо знакомы к таких переговорам и не связаны подписками о неразглашении секретной информации. Так, в декабре 2016 NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что президент США Барак Обама воспользовался горячей линией и предупредил, что Россию ждут серьезные последствия за вмешательство в президентские выборы США. Российские власти все подобные обвинения отрицают.

Теги: «Ростех» , Белый дом , дипломатическая связь
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