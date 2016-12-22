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Куба впервые разрешила иностранным компаниям управлять железными дорогами
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Куба впервые разрешила иностранным компаниям управлять железными дорогами
Общество, 03:24
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Куба впервые разрешила иностранным компаниям управлять железными дорогами

Куба впервые разрешила управлять железными дорогами иностранным компаниями. Соответствующий закон «О железных дорогах» был опубликован в газете «Официальный вестник Республики», пишет издание Granma.

Данный закон вступил в силу сентябре.Он определяет новые правила, которые применимы к железнодорожному транспорту, в том числе к инфраструктуре, операторам, нормативам движения, безопасности, подготовки кадров и требования к подвижному составу.

Как рассказал представитель кубинского Министерства транспорта, впервые закон разрешает управлять железной дорогой полностью или частично нескольким железнодорожными операторам. В том числе, они могут управлять ее экономикой, отвечать за железнодорожное полотно, объекты инфраструктуры или за подвижной состав. Оператором можно стать, как физическое, так и юридическое лицо из Кубы или из-за рубежа.

В Минтрансе отметили, что также закон устанавливает стандарт ширины железнодорожного полотна для всей страны, а именно 15 метров. Кроме того, будет создан специальный комитет, который будет следить за соблюдении безопасности на железных дорогах, а именно Национальный комитет по управлению железнодорожной безопасностью. В его функции будет входить мониторин и контроль за управлением железной дорогой. В этой связи будут введены новые правила, а также к требования к сотрудниками железных дорог. В кубинском Минтранспорте отметили, что новые нормативы будут более строгими.

На данный момент кубинскими железными дорогам управляет государственная компания Союз железных дорог.

Теги: железные дороги , законодательство , законы
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