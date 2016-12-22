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Габрелянов ушел с поста гендиректора издающего Life холдинга News Media
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Габрелянов ушел с поста гендиректора издающего Life холдинга News Media
Бизнес, 02:11
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Габрелянов ушел с поста гендиректора издающего Life холдинга News Media

Арам Габрелянов ушел с поста генерального директора холдинга News Media, в который входит портал Life. Об этом сообщил его заместитель Анатолий Сулейманов, который занял его должность, передает ТАСС.

По его словам, он стал генеральным директором пару недель назад. Он отметил, что не знает, куда направится Габрелянов. «Может, просто на отдых», — предположил Сулейманов.

Новый генеральный директор рассказал, что портал Life будет в дальнейшем переформатирован. Сулейманов сообщил, что планируется сделать площадку «для всех желающих, независимо от их политических убеждений», а также ввести платный контент. «Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами — это честно», — рассказал он.

Сулейманов отметил, что «как такого сокращения не будет». «Кого-то наберем, кого-то сократим, но все в рамках развития проекта», — сказал он.

Ранее о том, что Габрелянов покинул пост гендира News Media, сообщало RNS со ссылкой на Сулейманова. Также агентство отмечало, что Life откажется от лицензии СМИ, и на сайте будет пользовательский контент. По словам Сулейманова, в новом формате портал начнет работу 5-8 октября.

Руководитель проекта Life сообщил, что полностью от редакционных публикаций сайт отказываться не будет. Он рассказал, что деньги за материалы, которые будут опубликовать на сайте будут начисляться, исходя из читаемости материалов. На отчисления авторам планируется направить около половины дохода от рекламы. Материалы будут модерированы перед появлением на сайте, рассказал Сулейманов.

Теги: News Media , портал , пресса
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