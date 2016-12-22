Сериал «Теория большого взрыва» решили закрыть

Грядущий, 12 сезон, сериала «Большой взрыв» станет последним. Об этом сообщили в общем заявлении компаний Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions, пишет Variety.

«Мы, вместе со съемочной командой, сценаристов и актерами, очень признательны за успех шоу и готовы представить вам последний сезон, финал, который приведет «Теорию большого взрыва» к эпичному и креативному концу», — говорится в заявлении.

Как отмечает издание, решение о закрытии серила было принято спустя три недели как глава CBS Entertainment кинопродюсер Келли Калл сказал, что телеканал и Warner Bros обсуждает продолжение «Большого взрыва». Комментируя окончание сериала, он заявил, что шоу стало ключевой комедией поколения. «Все мы гордимся нашим сериалом, который комбинирует творческую гениальность, коммерческий успех, культурное влияние и персонажей, которые стали популярными, что их уже легко узнают по имени», — сказал он.

Источники издания, которые близки к шоу, заявили, что контракты с CBS и актерами истекают к моменту выхода грядущего сезона, а проводить дополнительные переговоры стороны не собирались.

Сериал «Теория большого взрыва» — снят в жанре ситуационная комедия. Первый сезон был показан с 24 сентября 2007 года. Он рассказывает о двух физиках, их соседке, официанте, актрисе и их друзьях. В сериале снимаются такие актеры, как Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и другие. Премьера последнего сезона намечена на 24 сентября 2018 года.